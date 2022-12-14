Музыку к советским фильмам писали такие композиторы, как Микаэл Таривердиев, Александра Пахмутова, Максим Дунавеский...

Музыку к советским фильмам писали такие композиторы, как Микаэл Таривердиев, Александра Пахмутова, Максим Дунавеский...Песни из любимых фильмов часто впечатываются на подкорку, да так крепко, что порой даже сложно вспомнить, откуда эти строки в голове и почему крутятся вот уже пять часов подряд. Некоторые расходятся на цитаты и шутки, превращаются в афоризмы и присказки.Сможете ли вы отгадать советский фильм по строчкам из песни?