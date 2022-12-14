Музыку к советским фильмам писали такие композиторы, как Микаэл Таривердиев, Александра Пахмутова, Максим Дунавеский...
Музыку к советским фильмам писали такие композиторы, как Микаэл Таривердиев, Александра Пахмутова, Максим Дунавеский...
Песни из любимых фильмов часто впечатываются на подкорку, да так крепко, что порой даже сложно вспомнить, откуда эти строки в голове и почему крутятся вот уже пять часов подряд. Некоторые расходятся на цитаты и шутки, превращаются в афоризмы и присказки.
Сможете ли вы отгадать советский фильм по строчкам из песни?