На Артема Дзюбу повесили грязное клеймо после публикации интимного видео. Кажется, ему не отмыться никогда.

На Артема Дзюбу повесили грязное клеймо после публикации интимного видео. Кажется, ему не отмыться никогда.Российский нападающий Артем Дзюба стал гостем ютуб-шоу "Плюшки" в юмористическом интервью. Футболисту пришлось покраснеть за свои порочащие честь поступки и высказывания, отвечая на вопросы.Первой темой для обсуждения стало скандальное секс-видео с участием Артема Дзюбы, где он занимается самоудовлетворением. После этого на него обрушилась волна негатива, а карьера пошла на спад. Последним клубом Дзюбы был турецкий "Адана Демирспор", с которым он прекратил сотрудничество осенью. Сейчас форвард находится без клуба."Сегодня обойдемся без рукопожатий", – начал разговор ведущий, намекая на его грязные делишки.После этого Дзюба пытался и так, и сяк переключить тему, но все крутилось вокруг одного."Задам самый популярный вопрос от подписчика. Не думал, что они у нас все такие зоозащитники, но вот вопрос: "Душили ли вы когда-нибудь змею?" – Опять вернулись к этому, да?!" – нервно спросил Дзюба.Ведущий саркастично сделал вид, что не понимает, о чем речь. После этого Артем Дзюба спросил собеседника, душил ли он когда-нибудь змею. На это он отметил, что такое случилось в 1996-м году в Парагвае, и это были кобры."У меня змея покрупнее была. Удав. Задушил двумя руками его, вот так", – сказал футболист, изобразив при этом сам процесс.После этого ведущий пообещал найти и вставить в интервью видео, где Дзюба душит удава, после чего футболист самодовольно облизнулся, пустив слюну.