Уже сегодня жители Владимирской области смогут купить билеты на « поезд Деда Мороза» Рекомендуем...

Уже сегодня жители Владимирской области смогут купить билеты на « поезд Деда Мороза»Рекомендуем за 20 минут до старта продаж подготовиться к покупке:- пройти по ссылке http://vk.cc/chgPNU и авторизоваться (или пройти регистрацию, если у вас нет логина и пароля);- иметь при себе банковскую карту;- определиться с количеством билетов, изучив соответствующую информацию на сайте;- заготовить отдельно ФИО ребёнка/детей для ввода в поле;- в поле ввода ФИО не должно быть лишних пробелов, иначе процесс оформления билетов затянется.Напоминаем, что количество билетов ограничено!Подсказка: билеты бронируются на 15 минут ПОСЛЕ ОФОРМЛЕНИЯ. Максимальное количество посетителей в сеансе - 15. По билету с сопровождением проходят 2 человека (1 ребёнок 3-6 лет и 1 взрослый от 14 лет).Если кто-то быстрее вас купил билет на выбранный вами сеанс, то покупка может быть отменена, если оставшееся количество билетов в сеансе меньше, чем вы планируете приобрести.Последний, пятнадцатый билет в каждом сеансе предназначен для покупки билета «Детский»Сайт Поезда с базой знаний: poezddedamoroza.ruЕсли вы не успели купить билеты:– проверяйте страницу сайта, первые билеты могут сдать в течение 30 минут с момента старта продаж;– приходите на праздничную программу в день прибытия Поезда, в ней может принять участие любой желающий