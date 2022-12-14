Уже сегодня жители Владимирской области смогут купить билеты на « поезд Деда Мороза»
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Уже сегодня жители Владимирской области смогут купить билеты на « поезд Деда Мороза»
Рекомендуем за 20 минут до старта продаж подготовиться к покупке:
- пройти по ссылке http://vk.cc/chgPNU и авторизоваться (или пройти регистрацию, если у вас нет логина и пароля);
- иметь при себе банковскую карту;
- определиться с количеством билетов, изучив соответствующую информацию на сайте;
- заготовить отдельно ФИО ребёнка/детей для ввода в поле;
- в поле ввода ФИО не должно быть лишних пробелов, иначе процесс оформления билетов затянется.
Напоминаем, что количество билетов ограничено!
Подсказка: билеты бронируются на 15 минут ПОСЛЕ ОФОРМЛЕНИЯ. Максимальное количество посетителей в сеансе - 15. По билету с сопровождением проходят 2 человека (1 ребёнок 3-6 лет и 1 взрослый от 14 лет).
Если кто-то быстрее вас купил билет на выбранный вами сеанс, то покупка может быть отменена, если оставшееся количество билетов в сеансе меньше, чем вы планируете приобрести.
Последний, пятнадцатый билет в каждом сеансе предназначен для покупки билета «Детский»
Сайт Поезда с базой знаний: poezddedamoroza.ru
Если вы не успели купить билеты:
– проверяйте страницу сайта, первые билеты могут сдать в течение 30 минут с момента старта продаж;
– приходите на праздничную программу в день прибытия Поезда, в ней может принять участие любой желающий