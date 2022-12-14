Иск рассматривает городской суд.

В Александрове прокурор добивается выделения спецжилья инвалиду-колясочнику. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.С учётом индивидуальной программы реабилитации мужчина нуждается в квартире, оборудованной спецсредствами для людей с ОВЗ. Местные чиновники поставили его в очередь как нуждающегося в жилплощади, но так и не переселили из-за отсутствия в районе такой недвижимости.Тем не менее прокурор подал иск в суд. Дело находится на рассмотрении.