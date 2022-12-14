Пожилой генерал вместе с денщиком возращается с маневров на пролетке.
Проезжают мимо озера. Генерал видит на противоположном берегу купающуюся белотелую женщину с распущенными длинными волосами. Останавливает пролетку и приказывает денщику:
- Иван, раздевайся быстрее, сплавай к этой даме и спроси ее, как она насчет поездки со мной в город, гостиницы, вина, картишек и так далее.
Денщик раздевается, кидается в воду, плывет к даме и вскоре возвращается обратно и докладывает генералу:
- Ваше превосходительство, насчет поездки в город, гостиницы, вина и картишек они могут-с, а насчет так далее - никак-с, они поп-с.
еще анекдот!