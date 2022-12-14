На днях инспекция государственного строительного надзора приняла от подрядчика физкультурно-спортивный комплекс на «Мотодром Арене» в Коврове. Несколько мелких замечаний были оперативно устранены.

На днях инспекция государственного строительного надзора приняла от подрядчика физкультурно-спортивный комплекс на «Мотодром Арене» в Коврове. Несколько мелких замечаний были оперативно устранены.В трехэтажном спорткомплексе будут проходить занятия по самбо, дзюдо, спортивной и художественной гимнастике, фехтованию и полиатлону. Торжественное открытие запланировано на 16 декабря.Объект строился почти полтора года в рамках федеральной программы «Спорт - норма жизни». Его площадь превысила 4,5 тысячи квадратных метров. Цена комплекса составила больше 302 миллионов рублей.«Ковров - второй по числу жителей город в регионе. Около 140 тысяч человек. Поэтому, чем больше здесь будет строиться спортивных объектов, тем больше людей найдут себе занятие по душе. Только в последние годы нам удалось реализовать мечты ковровчан - открыть прекрасный Ледовый Дворец, СК «Молодежный» с бассейном и площадкой для сдачи норм ГТО, картодром. Впереди - большие планы», - отметил депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.