В Коврове продолжаются ремонтные работы на Павловском мосту. Как мы рассказывали, в середине...

В Коврове продолжаются ремонтные работы на Павловском мосту.Как мы рассказывали, в середине ноября мост был открыт для движения автомобилей.Подрядчик работает с опережением графика.Срок окончания работ - до 30 ноября 2023 года. Но возможно, объект откроется чуть раньше срока, рассказала глава администрации города Коврова Елена Фомина.Однако движение на Павловском мосту продолжают перекрывать для проведения ремонтных работ. 14 декабря мост перекрыли для монтажа газовой трубы, рассказывает издание gorodkovrov.ru.В службе технического надзора за производством работ сообщили, что мост перекрывали, чтобы смонтировать газовую трубу. Работы прошли по плану, без происшествий.Фото: https://gorodkovrov.ru/