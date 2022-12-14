Молодой человек оказался пьян.

Во Владимирской области инспекторы ГИБДД спасли пьяного водителя, упавшего в реку после погони. Им оказался 19-летний юноша.В Красной Горбатке экипаж ДПС остановил внедорожник для проверки документов. Общаясь с автомобилистом, сотрудники полиции заподозрили, что он находится за рулём подшофе. Полицейские предложили парню дыхнуть в трубочку, но тот нажал на педаль газа и попытался скрыться.«Началось преследование. Машина съехала на просёлочную дорогу. Автомобиль увяз в снегу. Выскочив из машины, водитель попытался убежать, но упал в реку. Капитан Василий Мироненко бросился на помощь. Нарушителя вытащили из ледяной воды и задержали», - рассказали редакции «33Live.Ru» в пресс-службе регионального УМВД.За нарушение трёх статей КоАП РФ молодой человек оштрафован на 3 600 рублей. Материал, составленный за пьяную езду, передан в мировой суд.