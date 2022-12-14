В Селивановском районе Владимирской области полицейские спасли нарушителя, застрявшего в болоте, пытаясь уйти от преследования. Об этом рассказали в пресс-службе региональной полиции.

В Селивановском районе Владимирской области полицейские спасли нарушителя, застрявшего в болоте, пытаясь уйти от преследования. Об этом рассказали в пресс-службе региональной полиции. Инспекторы патрулировали в поселке Красная Горбатка, когда остановили отечественный внедорожник, за рулем которого был 19-летний юноша. Полицейским показалось, что парень пьян, его попросили пройти медосвидетельствование, однако тот решил угнать и вдавил педаль газа.