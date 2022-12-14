В Муроме 16 сотрудников МЧС тушили пожар в многоквартирном доме. Сегодня днем, в 13.23, поступило...

В Муроме 16 сотрудников МЧС тушили пожар в многоквартирном доме.Сегодня днем, в 13.23, поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме в городе Муром, ул. Чкалова, д. 4Б.Прибывшие пожарные заметили дым из квартиры. Огню не дали распространиться, пожар на площади 3 кв. метра был оперативно потушен.В результате пожара повреждена внутренняя отделка квартиры. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекалось 5 единиц техники, 16 человек личного состава, сообщили в пресс-службе МЧС по Владимирской области.Причина пожара устанавливается.Фото: https://33.mchs.gov.ru/