Дисконты достигают 34 млн рублей.

Дисконты достигают 34 млн рублей.Серьезное снижение спроса вынудило застройщиков пойти на существенные ценовые уступки. В итоге скидки на столичном рынке новостроек достигли рекордных значений. Сейчас специальные предложения действуют в 75% проектов, а максимальный размер дисконта достигает 34 млн рублей.Средний размер дисконта в декабре составляет почти 7%, при это в некоторых жилых комплексах квартиры предлагаются со скидкой до 30%, а апартаменты – до 32%. Для сравнения, в кризисы 2008 и 2014 годов дисконты не превышали 15%.Что предлагают застройщики:Компания GloraX предлагает дисконт в размере до 35% в ЖК "" в районе Беговой на севере столицы.Девелопер Level Group обещает 30-процентную скидку тем покупателям, кто оформит стандартную ипотеку (без субсидий) или сразу оплатить все стоимость жилья.Группа "МИЦ" предоставляет скидку 27% в ЖК "" в районе Хорошевский и скидку 25% в микрорайоне "" в Новой Москве. В новом апарт-квартале", а также в комплексах "Вереск", "Перец", "Цветочные поляны", "Мелисад" и ряде других проектах действует дисконт 20%.У группы "ФСК" во всех жилых комплексах действуют скидки до 25% на определенные лоты.В таких проектах застройщика "Эталон", как Voxhall, "", Shagal и Nagatino I-Land можно получить дисконт 20% при покупке жилья с двумя и более комнатами.Группа "А101" объявила о 10-процентной скидке в микрорайонах "", "Бунинские кварталы", комплексе "Южные сады", проектах "Скандинавия" и "", а также в недавно запущенном в реализацию ЖК "". Дисконт можно получить и при оформлении ипотеки, и при полной оплате.Застройщик "Самолет" готов скинуть 10% на квартиры в двадцати жилых комплексах, в частности, в ЖК "", микрорайоне "Пригород Лесное", проектах "Заречье парк" и "", квартале "Спутник" и т. д.