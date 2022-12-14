Пожар и взрыв газа в Уссурийске произошел утром в среду 14 декабря. Когда службы спасения прибыли на место, машина и гараж были охвачены пламенем, сообщает . Взрывной волной выбило окна в ..

Пожар и взрыв газа в Уссурийске произошел утром в среду 14 декабря. Когда службы спасения прибыли на место, машина и гараж были охвачены пламенем, сообщает .Взрывной волной выбило окна в четырех квартирах близлежащего дома. Есть информация об одном пострадавшем, это хозяин гаража. Об этом пишет .По предварительным данным, мог взорваться газовый баллон либо машина на газу, как сообщает телеканал .