Руководитель осужден на два года условно.

Гендиректор Покровского завода биопрепаратов осуждён за уклонение от уплаты налогов. Дело москвича рассматривал Киржачский районный суд.Руководитель фармкомпании, расположенной в посёлке Вольгинский, с 2012 по 2014 годы не заплатил НДС и налог на прибыль на 50 млн рублей. Житель столицы внёс в декларации заведомо ложную информацию и до поры до времени спал спокойно.В один из дней к мужчине пришли силовики. На злоумышленника завели уголовное дело. В результате обвиняемый получил два года условно с аналогичным испытательным сроком.Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в вышестоящей инстанции.