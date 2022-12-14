Зданию уже порядка 100 лет. На обновление потратят порядка 14 млн рублей.

В Вязниках модернизируют 100-летнюю баню, в которой когда-то продавал билеты на помывку министр иностранных дел Литвы Юозас Урбшис. Об этом рассказал депутат Госдумы Игорь Игошин.Сейчас подрядчик меняет оборудование котельной. Установлены два современных котла, которые будут работать на автоматике. Одновременно идет монтаж парогенератора. Специалисты также меняют трубы на теплотрассе. Новые мощности с лихвой обеспечат работу комплекса. На обновление потратят порядка 14 млн рублей.В 2023 году местные власти намерены обновить интерьер. Ведётся подготовка проекта.