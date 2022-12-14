В 2011 году было в ХМАО были совершены два преступления, которые до этого года было затруднительно раскрыть – не хватало доказательной базы. Теперь два местных жителя пойдут под суд за ..

В 2011 году было в ХМАО были совершены два преступления, которые до этого года было затруднительно раскрыть – не хватало доказательной базы. Теперь два местных жителя пойдут под суд за убийство и сексуальное насилие над ребенком, которые они совершили 11 лет назад.По данным , раскрыть преступление удалось благодаря новым криминалистическим технологиям. На данный момент подозреваемые находятся под стражей и ожидают суда.