Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- На контроле ОНФ
Небезопасная переправа. Жители деревни...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- На контроле ОНФ
Небезопасная переправа. Жители деревни Недюрево Киржачского района требуют отремонтировать им мост.
- Заметает зима...
Снежный апокалипсис после потепления. Очередной погодный вызов для коммунальщиков. Достаточно ли техники для уборки?
- Кузьминская игрушка
И удивительные игрушки на ёлку - по "советской" технологии. Необычная мастерская в Вязниковском районе.