Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - На контроле ОНФ Небезопасная переправа. Жители деревни...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- На контроле ОНФНебезопасная переправа. Жители деревни Недюрево Киржачского района требуют отремонтировать им мост.- Заметает зима...Снежный апокалипсис после потепления. Очередной погодный вызов для коммунальщиков. Достаточно ли техники для уборки?- Кузьминская игрушкаИ удивительные игрушки на ёлку - по "советской" технологии. Необычная мастерская в Вязниковском районе.