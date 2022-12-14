Смотрите в вечернем выпуске программы «Вести-Владимир»:
- Без моста
Жители Недюрево Киржачского...
Смотрите в вечернем выпуске программы «Вести-Владимир»:
- Без моста
Жители Недюрево Киржачского района требуют отремонтировать единственный мост, ведущий к их деревне. Сколько средств потребуется на восстановление?
- Все для Победы!
Новый груз для мобилизованных из Владимирской области. Предприниматели региона отправят в зону СВО зимний камуфляж.
- Принципы управления
И двадцать пять лет президентской программе подготовки кадров. Сколько владимирцев успели стать ее выпускниками?