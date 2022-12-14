Смотрите в вечернем выпуске программы «Вести-Владимир»: - Без моста Жители Недюрево Киржачского...

Смотрите в вечернем выпуске программы «Вести-Владимир»:- Без мостаЖители Недюрево Киржачского района требуют отремонтировать единственный мост, ведущий к их деревне. Сколько средств потребуется на восстановление?- Все для Победы!Новый груз для мобилизованных из Владимирской области. Предприниматели региона отправят в зону СВО зимний камуфляж.- Принципы управленияИ двадцать пять лет президентской программе подготовки кадров. Сколько владимирцев успели стать ее выпускниками?