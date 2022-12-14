Средства потратят на социально значимые проекты.

Во Владимирской области семь городов и районов получат 84,5 млн рублей за успехи в госуправлении. Средства потратят на социально значимые проекты.Так, более 24 млн рублей перечислят Киржачскому району, 18,8 млн - Лакинску, 18,2 - Меленковский район, 16,2 - Гороховецкий район, 4,1 - Вязниковский район. Ещё по 1,5 млн причитается Александрову и Гусь-Хрустальному.Добавим, что летом аналогичные дотации от федерального центра в размере 220 млн рублей получили Владимир и Ковров.