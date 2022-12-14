14 декабря перед зданием областной администрации губернатор Александр Авдеев вручил руководителям школ региона ключи от новых школьных автобусов. Так новый ПАЗ теперь будет возить учащихся

14 декабря перед зданием областной администрации губернатор Александр Авдеев вручил руководителям школ региона ключи от новых школьных автобусов. Так новый ПАЗ теперь будет возить учащихся средней школы №47, что в микрорайоне Оргтруд. Автобус может вмещать в себя до 31 пассажира и оборудован по последнему слову техники. В этом году, как отметил губернатор Александр Авдеев, было