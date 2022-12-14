Владимирские чиновники предложили жителям фотографировать организаторов несанкционированных свалок. Ранее мы рассказывали о проблемах жильцов дома №13 по улице Пичугина. Люди

Владимирские чиновники предложили жителям фотографировать организаторов несанкционированных свалок. Ранее мы рассказывали о проблемах жильцов дома №13 по улице Пичугина. Люди пожаловались нам на свалки под окнами. После опила деревьев, коммунальные службы месяц не могли убрать гору веток. Нина Куканова, старшая по дому №13 по ул. Пичугина Набросали тут везде эти деревья вдоль оврага. Весь этот