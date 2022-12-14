Владимирский кондитер стала лауреатом международной премии Елена Дьячкова из Владимира - в числе...

Владимирский кондитер стала лауреатом международной премииЕлена Дьячкова из Владимира - в числе победителей международной премии для кондитеров. Это одно из главных событий в "сладкой индустрии".Напомним, владимирский кондитер использует изомальт и делает из него настоящие произведения искусства.Елена Дьячкова пробует себя в разных техниках. Ее пряники объемные, они даже кажутся массивными, но на самом деле изделия очень хрупкие - из глазури. Благодаря чему создается "фарфоровый" эффект. Церемония награждения впервые состоялась в России, в Москве. В фестивале приняли участие 44 кондитера из девяти стран мира. Они соревновались в 11 номинациях. Наша землячка стала лауреатом в номинации "Декоративное оформление пряников".