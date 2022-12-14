Этот конкурс проводили впервые.

Во Владимире прошел первый конкурс для мужчин старшего поколения на звание лучшего дедушки. Его проводил «Союз пенсионеров России» в рамках гранта городской администрации.В конкурсе принимали участие шесть жителей Владимира. Все они после выхода на пенсию не только занялись внуками, но и стали проявлять активное участие в жизни города.На конкурсе мужчины рассказывали о себе, своей семье, хобби. Для жюри и зрителей они станцевали и показали свою меткость в дартсе. Самым умелым оказался 88-летний Вячеслав Гадалов.Вячеслав до пенсии работал в энергетической отрасли и профсоюзных органах. Сейчас он является председателем Ленинского районного Совета ветеранов труда и войны.