На праздник пригласили только талантливых школьников.

Во владимирском Центре культуры и искусства в рамках патриотической акции «Мы — граждане России» 35-и владимирским школьникам вручили паспорта граждан РФ. Об этом сообщается на сайте .На праздник для вручения документов пригласили победителей олимпиад, призеров международных конкурсов, музыкантов, спортсменов. Власти отмечают, что каждый ребенок уже успел проявить себя в общественной жизни.Паспорта ребятам вручали начальник городского управления по физкультуре, спорту и молодёжной политике Марат Мангушев, врио начальника отдела по вопросам миграции УМВД России по городу Владимиру Светлана Филатова и заместитель председателя Владимирского горсовета Лариса Пышонина.Марат Мангушев отметил, что обретая паспорт, ребята получают не только права, но и обязанности, к которым нужно будет относиться более ответственно, чем прежде.