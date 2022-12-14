На праздник пригласили только талантливых школьников.
Во владимирском Центре культуры и искусства в рамках патриотической акции «Мы — граждане России» 35-и владимирским школьникам вручили паспорта граждан РФ. Об этом сообщается на сайте .
На праздник для вручения документов пригласили победителей олимпиад, призеров международных конкурсов, музыкантов, спортсменов. Власти отмечают, что каждый ребенок уже успел проявить себя в общественной жизни.
Паспорта ребятам вручали начальник городского управления по физкультуре, спорту и молодёжной политике Марат Мангушев, врио начальника отдела по вопросам миграции УМВД России по городу Владимиру Светлана Филатова и заместитель председателя Владимирского горсовета Лариса Пышонина.
Марат Мангушев отметил, что обретая паспорт, ребята получают не только права, но и обязанности, к которым нужно будет относиться более ответственно, чем прежде.