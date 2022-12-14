«Газели Next» и «ПАЗики» оснащены трёхточечными ремнями безопасности, спутниковой навигацией ГЛОНАСС и тахографами.

Во Владимире Александр Авдеев вручил директорам школ ключи от 37 новых автобусов. Они закуплены за счёт федеральных средств.Транспорт распределён по 17 городам и районам:«В 2023 году пять автобусов закупим по областной программе, и ещё 29 будут переданы с федерального уровня», - добавил губернатор.Добавим, что поступившие «Газели Next» и «ПАЗики» оснащены трёхточечными ремнями безопасности, спутниковой навигацией ГЛОНАСС и тахографами.