Во Владимире за последние дни выпало 60% декабрьской нормы осадков.

Во Владимире за последние дни выпало 60% декабрьской нормы осадков. В связи с этим городским властям пришлось перевести дорожную службу в режим повышенной готовности. Об этом сообщает глава администрации города Дмитрий Наумов.Снег на дорогах и придомовых территориях убирают 886 рабочих и 117 единиц техники.Глава администрации Владимира просит не бросать машины на обочинах, потому что они являются препятствием для уборки снега.