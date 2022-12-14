Во Владимире установлен новый светофор - он регулирует движение на пересечении Судогодского шоссе с...

Во Владимире установлен новый светофор - он регулирует движение на пересечении Судогодского шоссе с дорогой Владимир-Улыбышево-Коняево.Движение на перекрестке довольно интенсивное - в сутки здесь проезжает около 22 тысяч автомобилей, часто случаются ДТП. Светофор установлен в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги", сумма контракта - один миллион семьсот тысяч рублей. Пока объект работает в тестовом режиме. По итогу мониторинга время работы красного и зеленого сигналов будет отрегулировано.Алексей Бутусов, водитель:- Светофор здесь давно надо было ставить. Я так понимаю, это последняя громкая авария побудила поставить. Поэтому я считаю, что он очень здесь важен.Дмитрий Наумов, глава г.Владимира:- Ежегодно увеличение транспортных средств от 5 до 10 процентов - увеличение количества транспортных средств наблюдается, поэтому без дополнительного регулирования движения решить проблему безопасности не получается.