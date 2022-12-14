От стихов про Родину до рэпа. В областной библиотеке для детей и молодёжи состоялся поэтический концерт «5*5». Его цель – укрепить связь между разными поколениями поэтов. Авторские стихи

От стихов про Родину до рэпа. В областной библиотеке для детей и молодёжи состоялся поэтический концерт «5*5». Его цель – укрепить связь между разными поколениями поэтов. Авторские стихи представили 10 владимирских поэтов – 5 приверженцев современной поэзии и 5 ценителей классики. Игорь Бирюков, поэт Я строчка за строчкой теряю последние силы Вчера с другом взял