Во Владимирской области 120 бригад энергетиков круглосуточно восстанавливают...

Во Владимирской области 120 бригад энергетиков круглосуточно восстанавливают электроснабжениеРабота в непрерывном режиме. Энергетики филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Владимирэнерго» продолжают оперативно восстанавливать энергоснабжение потребителей Владимирской области, нарушенное в результате многодневной непогоды.Мокрый снег добавил работы энергетикам. Под его тяжестью к земле склонились даже самые большие лесные гиганты- десятиметровой ширины защитной просеки вдоль линий не хватило. Сильнее всего от обрывов пострадала восточная часть региона.Иван Янин, заместитель генерального директора - директор филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Владимирэнерго»:- С 11 на 12 декабря в нескольких населенных пунктах - Вязниковский, Селивановский, Ковровский районы прошел ледяной дождь, сопровождающийся сильным ветром до 15-17 метров в секунду.Сейчас круглосуточно и посменно задействовано 120 бригад, это более 400 человек и ста шестидесяти единиц техники. Восстановительные работы осложнены не только непогодой, но и занесенными снегом дорогами. В наиболее пострадавшие районы направлены дополнительные силы из других регионов.Иван Янин, заместитель генерального директора - директор филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Владимирэнерго»:- Специалистами удалено порядка 2600 деревьев, заменено 27 опор, отремонтировано более 7 км провода за прошедшие три дня.Благодаря слаженной работе энергетиков количество отключений только за прошедшие сутки снизилось в 4 раза. Для запитывания социально-значимых объектов используются резервные источники питания. Работы будут вестись до полного восстановления электроснабжения всех потребителей области.Александр Сыпченко, Александр Чунаев. «Вести-Владимир»