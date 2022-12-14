Во Владимирской области будут судить за поддельные права жительницу Подмосковья. Жительница...

Во Владимирской области будут судить за поддельные права жительницу Подмосковья.Жительница Московской области на «Шевроле» была остановлена нарядом ДПС на улице Федорова в Коврове.Полицейские установили, что водительские права с данной серией и номером на имя обвиняемой в базе отсутствует. Экспертизой документ был признан поддельным, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.Уголовное дело направлено в суд.Фото https://www.pxfuel.com