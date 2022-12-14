Во Владимирской области чемпионка по бодибилдингу Елизавета Волкова получила почетное...

Во Владимирской области чемпионка по бодибилдингу Елизавета Волкова получила почетное звание.Приказом министерства спорта РФ муромской спортсменке (бодибилдинг) Елизавете Волклвой присвоено звание Мастера спорта Международного класса, сообщил портал Муром 24.В сентябре 2022 года, спортсменка завоевала золото на Открытом Чемпионате Азии по бодибилдингу, а также подтвердила своё звание на Чемпионате России, став двукратной Чемпионкой России.