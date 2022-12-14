Виновник ДТП получил 1,5 года тюрьмы.

Во Владимирской области из-за сбитого насмерть лося погиб случайный водитель. Уголовное дело рассматривал Камешковский районный суд.В мае прошлого года водитель большегруза с полуприцепом сбил выбежавшего на трассу лося. Туша животного осталась лежать на дороге. Автомобилист съехал на обочину, включил аварийку, выставил знак сзади своей машины. Однако мужчина не обозначил знаком аварийной остановки тело мертвой особи, лежащее на проезжей части, чтобы предупредить других участников движения об опасности.Ехавший следом мужчина наехал на тело, машину занесло, и она врезалась в полуприцеп виновника ДТП. Водитель попутки погиб на месте аварии. Сбивший лося автомобилист так и не признал свою вину, но суд всё равно упёк его за решетку на 1,5 года. Кроме того, он обязан выплатить жене погибшего 600 тысяч рублей, а сыну полмиллиона.Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.