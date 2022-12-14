Во Владимирской области количество пострадавших в ДТП с автобусом возросло до 24. По уточненным...

Во Владимирской области количество пострадавших в ДТП с автобусом возросло до 24."По уточненным данным, в ДТП пострадали 24 человека. Госпитализировано 16 человек, включая двоих детей. Еще восемь человек, включая ребенка, направлены на амбулаторное лечение", - сказал собеседник ТАСС.Ранее сообщалось сначала о 10, а потом о 17 пострадавших в резонансной аварии.Напомним, накануне в 9.20 на 294 км автодороги Р-132 «Золотое кольцо» в Судогодском районе Владимирской области водитель рейсового автобуса, следовавшего в сторону Владимира,не справился с управлением и, выехав за пределы проезжей части, наехал на металлическое ограждение, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью", сообщила пресс-служба СУ СК по Владимирской области.Фото пресс-служба СУ СК по Владимирской области.