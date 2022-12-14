Во Владимирской области количество пострадавших в ДТП с автобусом возросло до 25. По данным на...

Во Владимирской области количество пострадавших в ДТП с автобусом возросло до 25.По данным на вечер 13 декабря в результате происшествия пострадали 25 человек: 3 детей и 22 взрослых, сообщила пресс-служба департамента здравоохранения Владимирской области.Детей доставили в Областную детскую клиническую больницу. После обследования один ребенок отпущен домой на амбулаторное лечение. Двоих - в состоянии средней тяжести госпитализировали в отделение неврологии. Их жизни ничего не угрожает.16 взрослых поступили в Городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи г. Владимира. Шестерых направили на амбулаторное лечение, девять человек в состоянии средней тяжести госпитализировали в травматологическое и нейрохирургическое отделения. И еще один находится в реанимации в тяжелом состоянии.Вечером 13 декабря в БСМП г. Владимира самостоятельно обратился еще один пострадавший. Госпитализирован с переломом ключицы.Еще четверо взрослых вчера поступили в Областную клиническую больницу. Из них - один человек направлен на амбулаторное лечение, трое госпитализированы. В реанимационной и хирургической помощи не нуждаются.На место аварии выезжали 6 бригад 5 бригад скорой медицинской помощи г. Владимира (1 - реанимационная, 2-психиатрические, 2 - фельдшерские) и 1 бригада отделения экстренной консультативной медицинской помощи Областной клинической больницы.Ранее сообщалось сначала о 10, а потом о 17 пострадавших в резонансной аварии.Напомним, накануне в 9.20 на 294 км автодороги Р-132 «Золотое кольцо» в Судогодском районе Владимирской области водитель рейсового автобуса, следовавшего в сторону Владимира,не справился с управлением и, выехав за пределы проезжей части, наехал на металлическое ограждение, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью", сообщила пресс-служба СУ СК по Владимирской области.Фото пресс-служба СУ СК по Владимирской области.