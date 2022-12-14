Во Владимирской области на трассе столкнулись сразу несколько автомобилей. По предварительным...

Во Владимирской области на трассе столкнулись сразу несколько автомобилей.По предварительным данным, сегодня около 9 часов утра четыре легковых автомобиля от удара разметало вдоль дороги в Гусь-Хрустальном районе, недалеко от деревни Комары и поселка Лукинского Дома инвалидов.Видео выложили очевидцы в ВК Подслушано Гусь-Хрустальный [ПГХ].Сообщения о пострадавших не поступали.Информация уточняется.Фото и видео ВК Подслушано Гусь-Хрустальный [ПГХ].