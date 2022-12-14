Во Владимирской области одного из пострадавших в ДТП пришлось деблокировать Из-за сложных погодных...

Во Владимирской области одного из пострадавших в ДТП пришлось деблокироватьИз-за сложных погодных условий и большого количества выпавшего снега на дорогах во Владимирской области произошло множество аварий.Сегодня около 16 часов произошло ДТП в Селивановском районе, около деревни Николо-Ушна.На место прибыли подразделения МЧС, скорая помощь, ГИБДД. В результате ДТП пострадали 3 человека, погибших нет. Сотрудникам МЧС пришлось деблокировать пострадавшего.Всего к ликвидации последствий ДТП привлекалось 4 единиц техники, 15 человек личного состава, в том числе от МЧС России 1 единица техники, 5 человек личного состава, рассказали в пресс-службе областного МЧС.Фото: 33.mchs.gov.ru/