В ближайшие сутки во Владимире и области ожидается облачная с прояснениями погода, снегопад...

В ближайшие сутки во Владимире и области ожидается облачная с прояснениями погода, снегопад прекратится.Атмосферное давление 756 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 90%.Магнитное поле спокойное. Ветер юго-западный, 3-7 м/с.Температура воздуха во Владимире ночью -12…-15, днём от 7 до 10 градусов мороза.15 декабря отмечается день пророка Аввакума. Наши предки в этот день наблюдали такую закономерность: если в середине декабря много снега, будет богатый урожай трав летом. Дальнейшую погоду в старину 15 декабря определяли по ели: если ее сухие ветки сгибаются — значит быть метели, а если выравниваются — жди ясной погоды. Если же в этот день идет дождь, то будет он идти еще 40 дней и неделю.Фото: pxfuel.com/