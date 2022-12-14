Автоинспекторы ОМВД России по Селивановскому району для проверки документов у водителя остановили...

Автоинспекторы ОМВД России по Селивановскому району для проверки документов у водителя остановили внедорожник с 19-летним местным жителем за рулем.Заподозренный в опьянении водитель предпринял попытку скрыться. Сотрудники полиции, включив на служебном транспорте специальные звуковые и световые сигналы, через громкоговорящее устройство требовали правонарушителя остановиться. На проселочной дороге внедорожник увяз в снегу. Тогда водитель кинулся бежать, но угодил в заболоченный участок реки, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области..Инспектор ДПС ГИБДД капитан полиции Василий Мироненко в считанные минуты вытащил беглеца из ледяной воды. Его доставили в отдел полиции, машину - на штрафстоянку.Виновнику происшествия назначены штрафов на общую сумму 3 600 рублей. Материалы направлены в мировой суд.Фото и видео пресс-служба УМВД по Владимирской области.