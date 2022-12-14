Во Владимирской области прокуратура вступилась за инвалида, которому негде жить. Александровской...

Во Владимирской области прокуратура вступилась за инвалида, которому негде жить.Александровской городской прокуратурой установлено, инвалид использует для передвижения кресло-коляску. И нуждается в оборудовании жилья спецсредствами.Районной администрацией он поставлен в очередь нуждающихся в жилплощади.Которая предоставлена не была из-за отсутствия в жилом фонде такого жилья, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.По результатам проверки прокурор обратился в горсуд с иском.Он находится на рассмотрении.