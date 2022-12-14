Во Владимирской области проводится традиционная новогодняя акция Елка желаний Сотни писем нашли...

Во Владимирской области проводится традиционная новогодняя акция "Елка желаний"Сотни писем нашли своих новогодних волшебников. Ежегодная новогодняя акция "Ёлка желаний" продолжается в нашем регионе. Письмо с просьбой исполнить заветное желание могут отправить и взрослые, и дети. Все, кто по разным причинам оказался в трудной жизненной ситуации.В этом году особое внимание - детям из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также детям участников специальной военной операции. Исполнить желание может каждый. Достаточно снять виртуальный шар с елки на сайте "елкажеланий.рф". Заявки принимаются до завтрашнего дня. В “Елке желаний” принимают участие общественные деятели, актеры, спортсмены и политики. Дедом Морозом станет и председатель Заксобрания региона Владимир Киселёв.Владимир Киселёв, председатель Законодательного Собрания Владимирской области:- Роман Рупер мечтает от развивающем наборе. Луганская народная республика, 4 года. Я, конечно, с огромным удовольствием мечту Романа исполню. Желаю ему здоровья, ему и его родителям.