Премьера второй части лирической комедии Непослушник на большом экране. Предпоказ состоится...

Премьера второй части лирической комедии "Непослушник" на большом экране. Предпоказ состоится сегодня в Коврове.Продолжение истории пранкера и криминального авторитета Димонстра, который решил покаяться в своих грехах. А его духовный наставник Анатолий неожиданно теряет память. И Димонстру приходится помогать ему её восстановить. Дима использует декорации, каскадеров, пытаясь вернуть память батюшке, чтобы тот его исповедал. И отец Анатолий проживает свою жизнь заново.В ролях: Виктор Хориняк, Таисия Вилкова, Юрий Кузнецов и Татьяна Орлова.