Во Владимирской области судебные приставы помогли пенсионерке получить жилье взамен...

Во Владимирской области судебные приставы помогли пенсионерке получить жилье взамен аварийного.71-летняя пенсионерка проживала в многоквартирном доме на улице Карла Маркса, который признан аварийным и подлежит сносу.В Октябрьском районном отделении Управления ФССП России по Владимирской области на основании решения суда возбуждено исполнительное производство об отселении гражданки из квартиры в ветхом многоквартирном доме. Так как местная администрация не исполнила решение суда в установленный срок, судебный пристав применил меры принудительного исполнения - взыскание исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей, сообщила пресс-служба УФССП России по Владимирской области.Пока пенсионерке предоставлено жилое помещение маневренного фонда, а когда новый дом поставят на кадастровый учёт, она сможет справить новоселье.Фото https://www.pxfuel.com