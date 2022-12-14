Камешковским райсудом оглашен приговор жителю Подмосковья за гибель человека по...

Камешковским райсудом оглашен приговор жителю Подмосковья за гибель человека по неосторожности.Ночью 19 мая подсудимый за рулем фуры насмерть сбил выбежавшего на дорогу лося. Туша которого создала опасную помеху движению автомобилей.Виновный же съехал на обочину, включил аварийную сигнализацию на своем автомобиле и выставил знак аварийной остановки. Никак не обозначив для других участников движения, что у них на пути лежит лось.В результате следовавший в попутном направлении автомобиль наехал на тушу, попал в неуправляемый занос и столкнулся с задней частью полуприцепа автомобиля подсудимого. Водитель пострадавшей машины скончался на месте.Подсудимый вину не признал. В итоге, суд назначил ему 1 год 6 месяцев колонии-поселения. И лишил права управлять транспортными средствами на 1 год 6 месяцев. Также с подсудимого взыскана компенсация в пользу супруги погибшего в размере 600000 рублей и 500000 рублей – в пользу сына погибшего, сообщила пресс-служба судов Владимирской области.Приговор в законную силу не вступил.Фото https://www.pxfuel.com