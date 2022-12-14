Региональный штаб ОНФ уже несколько месяцев добивается ремонта моста, ведущего в деревню Недюрево....

Региональный штаб ОНФ уже несколько месяцев добивается ремонта моста, ведущего в деревню Недюрево. Недавно на объекте выявлено новое нарушение - несанкционированная свалка строительных отходов. Репортаж Александра Сыпченко.Эта переправа через реку Большой Киржач - единственное связующее звено между жителями деревни с остальным миром. Еще недавно по мосту мог беспрепятственно проехать любой автотранспорт, но после весеннего паводка опоры подмыло, и переправа в буквальном смысле стала сползать в воду. Для жителей Недюрево потеря моста обернулась большими проблемами.Александра Агальцова, жительница д. Недюрево:- Кому-то если нужно щебенку или дрова привести, мы не можем, легковушки проезжают аккуратненько, опасно и страшно.Ольга Беликова, жительница д. Недюрево:- К нам никто не проедет. Мы часто вызываем скорую, потому что у нас маленький ребенок заболевает, и мы не можем никуда выезжать, тем более коронавирусы эти и простуды.В ответ на призыв людей о помощи сотрудники прокуратуры Киржачского района вынесли местным чиновникам предписание, но превентивная мера, видимо, не подействовала.Александр Сыпченко:- С момента выдачи предписания прокуратурой, то есть с октября месяца никаких ремонтных работ на мосту не проводилось, знак, запрещающий проезд тяжелой техники, все еще на месте, а это значит, что ни трактор, ни пожарная машина добраться не смогут.Реконструкцию переправы закончат до конца года, уверен и.о. главы администрации сельского поселения "Кипревское" Олег Пакин. Подрядная организация приступит к работам в самое ближайшее время. Смета для такого объекта небольшая - всего 800 тысяч рублей. Но глава утверждает, что и этого может хватить.Олег Пакин, и.о. главы администрации сельского поселения "Кипревское":- Увеличение бортов, ну, поднятие бортов, чтобы не скатываться, укрепление опоры, как видите, где размыв, все, что остальное будет требоваться к этому мосту, это будет дальше решать комиссия.Жители деревни заявляют: мост требует куда более масштабного ремонта. "Латание дыр" может быть только временным решением.Станислав Криштопенко, житель д. Недюрево:- До весны там все будет ясно, как там все это поведет, но думаю, что если не сделают ничего, может быть серьезная с мостом проблема.Недавно активисты регионального штаба ОНФ обнаружили на объекте еще целый ряд серьезных нарушений. В воде вдоль берега реки обнаружился строительный мусор - торчащая арматура и массивные бетонные плиты.Алексей Мокеев, эксперт регионального штаба ОНФ во Владимирской области:- Кто его привез, зачем его привез, насколько этот строительный мусор безопасен, почему, потому что мы не знаем, может, он с радиоактивного объекта сюда попал, это тоже может быть, если это так, то это отравление реки и всей природы вокруг.Эксперты уверены - факт нарушения экологического законодательства налицо. Они уже обратились в Росприроднадзор и прокуратуру. Также общественники подали официальный запрос в местную администрацию, чтобы узнать точные сроки сдачи путепровода, и пообещали, что контроль за объектом будет усилен.Александр Сыпченко, Егор Герасимов. “Вести-Владимир”