Россия стала получать больше средств от продажи зерна, чем оружия. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Россия стала получать больше средств от продажи зерна, чем оружия. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.По его словам, одним из показателей современной России стала способность удовлетворять свои потребности в зерне."Это говорит о том, что лучше работаем, достижения выше, технологии стали более эффективными", – подчеркнул председатель ГД.Спикер напомнил о разработанном Госдумой законео виноградарстве и виноделии. Благодаря инициативе средний показатель отечественных вин в продаже превысил 55%, уточнил Володин.Председатель ГД отметил, что закон позволил заново создать сферу виноделия в нашей стране. Кроме того, возрождение отрасли создало новые рабочие места, добавил политик.Володин предложил провести в феврале следующего года парламентские слушания по возвращению в оборот сельскохозяйственных земель и повышения их плодородия. В мероприятии примут участие депутаты, представители Россельхознадзора, прокуратуры и компаний – производителей удобрений."Возможно, выработаем решения, которые лягут либо в основу будущего закона либо подзаконных актов", – заключил спикер Госдумы.