Впервые во Владимире прошёл конкурс « Лучший дедушка» города. Во Владимире впервые прошёл конкурс...

Впервые во Владимире прошёл конкурс « Лучший дедушка» города. Во Владимире впервые прошёл конкурс «А ну-ка, дедушки!». В нём приняли участие шестеро талантливых владимирцев старшего возраста. Каждый из них добился высоких результатов в профессиональной деятельности, вырастил детей. А сейчас, выйдя на заслуженный отдых, они активно участвуют в общественной жизни города, имеют интересные увлечения, посвящают время воспитанию внуков.Организатор конкурса — Владимирское региональное отделение «Союза пенсионеров России»."После очередного владимирского конкурса «Лучшая бабушка» мужчины сами предложили оргкомитету провести подобное состязание и для дедушек, - сообщает заместитель председателя организации Валентины Нарейко.Проект «А ну-ка, дедушки!» победил в конкурсе на получение муниципального социального гранта администрации города Владимира в 2022 году.Программа конкурса состояла из пяти этапов: «Давайте познакомимся», «Разминка», «Мое хобби», «Угадай мелодию», «Танцевальный марафон», а также состязались на меткость в дартсе. Украсили праздник выступления артистов муниципального Культурно-досугового комплекса.По итогам конкурса в номинации «Самый талантливый» победил Николай Анисимов. Титул «Самый меткий» завоевал Николай Лапшин. Самым харизматичным признан Александр Мазовецкий. «Самым умелым» — Михаил Сидоров. Приз зрительских симпатий получил Николай Капсенков. По итогам всех этапов победителем I владимирского конкурса «А ну-ка, дедушки!» стал Вячеслав Гадалов.Опыт проведения первого конкурса показал, что состязание достойно стать традиционным для Владимира.Фото www.pxfuel.com/