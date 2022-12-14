Более семи лет для жителей Владимирской области работают передвижные центры здоровья. Проект...

Более семи лет для жителей Владимирской области работают передвижные центры здоровья. Проект реализуется по инициативе депутата Госдумы Григория Аникеева.В передвижных центрах здоровья проходят комплексные обследования. По обращениям жителей Кольчугинского района организована серия выездов кардиолога и специалиста УЗИ сердца.Нина Ильина, жительница Кольчугина:- Второго декабря я была у кардиолога на приеме, который меня отправил на УЗИ сердца. Врач дал мне добрый совет, рассказал, что как. Я очень довольна посещением передвижного центра. Я уже посещаю не первый год, обхожу всех врачей. Все мне нравится.В трех машинах установлено современное оборудование для проведения основных видов УЗИ и приема узкими специалистами.Александра Голубина, специалист УЗИ:- Очень важно проводить комплексное обследование сердца, и в передвижных центрах здоровья для этого есть все необходимые условия и оборудование. Врач проводит осмотр, анализируя состояние пациента, и дает рекомендации для обследования и лечения. В том числе назначают УЗИ сердца. Эхокардиография позволяет нам оценить клапанную работу сердца, сердечную сократимость, сердечный ритм, в том числе выявить дополнительные образования в той или иной патологии. Это очень эффективный и информативный метод диагностики.В медицинских комплексах проводят консультации квалифицированные специалисты из областного центра.Галина Струк, жительница Кольчугина:- Нас встречают здесь с такой душой, объяснят нам, что спросим, на что обратить внимание – все четко, ясно нам расскажут. И мы – не только я, думаю, и все, кто посещает этот центр, очень довольны. Большое спасибо Аникееву Григорию Викторовичу, что он создал центры, что много лет приезжают к нам. Передвижные центры здоровья очень нужны для нашей Владимирской области.Адрес сайта: www.vpoo-mip.ru.Все подробности о выездах передвижных центров здоровья вы можете узнать в группе «Милосердие и порядок» в ВКонтакте и на сайте общественной организации.