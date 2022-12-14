По итогам ноября заемщики во Владимирской области оформили в ВТБ жилищных кредитов на 295 млн рублей. Показатель на 14% превысил результат за предыдущий месяц. Почти половина сделок – 23% - ..

По итогам ноября заемщики во Владимирской области оформили в ВТБ жилищных кредитов на 295 млн рублей. Показатель на 14% превысил результат за предыдущий месяц. Почти половина сделок – 23% - прошла по программам господдержки.В ноябре фокус внимания заемщиков во Владимирской области снова сместился в сторону льготных программ. По ним ВТБ провел сделок на 69 млн рублей. Объем выдач жилищных кредитов с господдержкой в области по итогам ноября увеличился на 17%.В целом с начала года более тысячи жителей Владимирской области оформили ипотеку в ВТБ. Общий объем сделок по итогам января-ноября составляет 2,9 млрд рублей.«В ноябре многие покупатели вернулись к вопросу о приобретении недвижимости и автомобилей, отложенному в начале осени. Жители планируют совершить сделки до праздников, воспользоваться выгодными предложениями и скидками от застройщиков, а банки подготовили собственные программы и акции. Можно ожидать продолжения высокого спроса со стороны покупателей на ипотечные займы и далее, тенденция для рынка позитивная и очень своевременная», - отметил Игорь Серков, управляющий банка ВТБ во Владимирской области.В целом по стране за ноябрь ВТБ оформил более 17,5 тысячи жилищных кредитов на сумму около 81 млрд рублей, что на 9% превысило результат предыдущего месяца. Средний чек составил почти 4,6 млн рублей, незначительно увеличившись к уровню октября. Всего с начала года финансирование на покупку недвижимости получили в банке свыше 183,5 тысячи клиентов. Общий объем сделок по итогам января-ноября превысил 834 млрд рублей