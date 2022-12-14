Более трех лет прошло со дня трагической смерти певицы Юлии Началовой. А сегодня первые шаги на сцене делает ее красавица-дочь – 16-летняя Вера Алдонина. Она уже даже пела в дуэте с Александром Панайотовым. О талантливой наследнице Началовой Саша рассказал в интервью Дни.ру за кулисами концерта-съемки Наш Новый год.

Более трех лет прошло со дня трагической смерти певицы Юлии Началовой. А сегодня первые шаги на сцене делает ее красавица-дочь – 16-летняя Вера Алдонина. Она уже даже пела в дуэте с Александром Панайотовым. О талантливой наследнице Началовой Саша рассказал в интервью "Дни.ру" за кулисами концерта-съемки "Наш Новый год"."Она – очень талантливая девочка, – уверен Панайотов. – Вера не только поет, но и сама режиссирует номера. У нее очень плотный график – учится и занимается с 10 утра до 10 вечера. Хотя в плане вокала ей надо позаниматься немного – в голосе есть еще нестабильность. В этом плане ей стоит прислушиваться к дедушке (Виктор Началов – композитор и аранжировщик, руководитель ансамбля "Карусель", продюсер своей дочери – Прим. ред.), который может научить ее хорошим вещам".При этом Саша смотрит на Верочку и видит Юлю. "Фантастическое сходство, – заверил он. – Вера – достойное продолжение своей матери, я не думаю, что имя Началовой будет ей как-то мешать, что их будут сравнивать".И теперь он думает о том, чтобы записать красивый дуэт с наследницей покойной коллеги. "Я занимаюсь поиском хорошей песни, – сообщил он. – На недавнем дне рождения Верочки я пообещал ей, что в будущем году обязательно споем вместе, запишем трек".Стоит заметить, что у Панайотова был дуэт и со знаменитой мамой Веры. В 2014-м году они с Юлией Началовой спели "Формулу любви" на сольном концерте Саши. А в шоу "Дуэты" песню "Герой не моего романа" Панайотов исполнял уже с дочерью звезды.