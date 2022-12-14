После смерти Бориса Моисеева продолжается война за его наследство.

После смерти Бориса Моисеева продолжается война за его наследство.Старший брат покойного российского певца Бориса Моисеева заявил, что намерен судиться за наследство, так как считает, что артиста попросту облапошили и заставили переписать имущество на третьих лиц.Заслуженный артист России, певец и танцовщик Борис Моисеев умер 27 сентября после трех перенесенных инсультов и продолжительной болезни. В последнее время вокруг артиста ходили странные новости о том, что директор Сергей Горох якобы прячет его в загородном доме и фактически отрезал от внешнего мира, но сам он утверждал обратное. Между тем именно директору после смерти Моисеева досталась его квартира. Сам Сергей Горох утверждает, что у него на руках все официальные документы, и все было сделано по закону, а вот брат артиста даже не явился к нему на похороны."У меня совесть чиста и перед собой, и перед законом, и перед памятью Бориса Михайловича", – заявил директор Бориса Моисеева.Старший брат Бориса Моисеева Марк Талкач в свою очередь считает, что квартира в центре Москвы, апартаменты в ЕС и ОАЭ вместе с ценными бумагами и счетами должны принадлежать по закону, а Бориса Моисеева попросту загнали в гроб, и вся правда на самом деле на поверхности.По мнению адвоката Александра Добровинского, брат Моисеева хочет, чтобы полиция как можно быстрее начала расследование.