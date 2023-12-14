Сейчас группа будущих бойцов находится в учебном подразделении для подготовки к СВО.

Еще 13 добровольцев из Владимирской области отправились на СВО по контракту. Об этом сообщают в администрации регионального центра. Церемония отправки прошла в Доме культуры молодежи.Сейчас группа будущих бойцов находится в учебном подразделении для подготовки к СВО.Проводить мужчин и сказать напутственные слова приехал ветеран военно-морского флота, контр-адмирал запаса Геннадий Жерин, а также представители администрации Владимира, ЗС области и общественники.