Объем привлечения средств населения в банковской системе динамично растет.

Объем привлечения средств населения в банковской системе динамично растет. По прогнозам аналитиков в 2024 году он составит около 12%, в первую очередь – за счет рублевых накоплений. До конца этого года портфель накоплений физлиц в национальной валюте приблизится к 40 трлн рублей.Значительную роль в этом сыграет ожидаемое дальнейшее повышение регулятором ключевой ставки. Очередное заседание ЦБ запланировано на 15 декабря. При этом некоторые банки, например, ВТБ, приняли решение повысить доходность по сберегательным продуктам еще до заседания регулятора.«В этот раз мы увеличили ставки, не дожидаясь решения регулятора. Максимальную доходность установили на уровне, на котором, по нашим прогнозам, будет установлен размер ключевой ставки в пятницу. Это позволит людям досрочно воспользоваться улучшенными условиями. Если же ключевая ставка будет повышена еще больше, то мы вернемся к вопросу увеличения доходности», – комментирует заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.